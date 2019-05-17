عميد المحجوب: قيادات الميليشيات تتفاوض معنا بشكل منفرد وليس لهم كيان موحد

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير مركز الإعلام لغرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية عميد خالد المحجوب، على استمرار الاشتباكات مع قوات الوفاق المعرتف بها دوليًا والميليشيات المتحالفة معها، خاصة في محور مطار طرابلس الدولي.

المحجوب أوضح اليوم الجمعة، أن قواتهم نفذت عشرات الغارات الجوية على تجمع الآليات ومواقع الميليشيات المسلحة.

وكشف المحجوب أن الضربات أثرت على أداء الميليشيات واجبرتها على السعي للتفاوض مع قوات الجيش الوطني الليبي، مشيرًا إلى أن قيادات الميليشيات تتفاوض بشكل منفرد وليس لهم كيان موحد.

وأضاف إنه سيتم الكشف عن أسماء القيادات والميليشيات التي تسعى للتفاوض في حال تم التوصل إلى اتفاق معها.

وأشار المحجوب إلى أن تعليمات القيادة العامة هي الاستمرار في المعارك وعدم التفاوض مع حكومة الوفاق المدعومة دوليًا.

ولفت إلى أن قوات الجيش تتابع حركة السفن الإيرانية التي تبحر باتجاه مصراتة، والتي قد تهرب السلاح إلى الميليشيات المسلحة.

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