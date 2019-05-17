رئيس الحكومة المؤقتة يتفقد مشاريع وزارة الداخلية في بنغازي

فقد رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، مشاريع وزارة الداخلية في مدينة بنغازي، وذلك خلال جولة على الإنشاءات الجارية لقسم النجدة بمديرية أمن بنغازي بمنطقة الهواري، ومقر الإدارة العامة للبحث الجنائي.

حيث رافق الثني خلال الجولة وزير الداخلية، إبراهيم بوشناف، وعدد من مسؤولي ديوان مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، والتي اطلع فيها على خرائط المبنى المزمع إقامته لقسم النجدة، وأعمال البناء القائمة لمبنى الإدارة العامة للبحث الجنائي، مؤكدا اهتمامه بكافة مديريات وإدارات وأقسام وزارة الداخلية، نظرا لأهميتها في تأمين البلاد والمواطنين، وحماية ظهر القوات المسلحة في حربها على الإرهاب.

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