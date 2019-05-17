الثني يوجه بتسوية أوضاع المهاجرين بمركز إيواء قنفودة ببنغازي

أصدر رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، تعليماته لوزراة الداخلية، بضرورة تسوية أوضاع المهاجرين الذين دخلوا الأراضي الليبية بشكل غير قانوني، وذلك خلال جولة تفقدية أجراها في مركز إيواء المهاجرين في قنفودة ببنغازي، رافقه فيها عدد من الوزراء.

وقد اطلع الثني خلال الجولة على أوضاع المهاجرين، واطمأن على ظروف إقامتهم، بما يتماشى مع القوانين الدولية.

وحضر الثني بعد ذلك مأدبة إفطار في مركز إيواء قنفودة، بحضور وزيري الداخلية، والخارجية، ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي.

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