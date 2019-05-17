المحجوب يكشف عن قيام قيادات تابعة للوفاق التفاوض مع الجيش

كشف مدير مركز الإعلام لغرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية العميد خالد المحجوب، أن الضربات الجوية التي ينفذها سلاح الجو التابع للجيش الوطني أثرت على أداء المجموعات المسلحة واجبرتها على السعي للتفاوض مع قوات الجيش.

وأشار المحجوب إلى أن قيادات المجموعات المسلحة تتفاوض بشكل منفرد وليس لهم كيان موحد. مضيفاً إنه سيتم الكشف عن أسماء القيادات التابعة للوفاق والتي تسعى للتفاوض في حال تم التوصل إلى اتفاق معها.

ونوه المحجوب إلى أن تعليمات القيادة العامة هي الاستمرار في المعارك وعدم التفاوض مع حكومة الوفاق.

وأكد المحجوب على استمرار الاشتباكات مع قوات الوفاق والكتائب الموالية لها، وخاصة في محور مطار طرابلس الدولي.

وأوضح المحجوب أن قواتهم نفذت عشرات الغارات الجوية على تجمع الآليات ومواقع المجموعات المسلحة.

ولفت إلى أن قوات الجيش تتابع حركة السفن الإيرانية التي تبحر باتجاه مصراتة، والتي قد تهرب السلاح إلى المجموعات المسلحة.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

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