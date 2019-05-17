سيالة: لقاء حفتر في الآليزيه هذه المرة سيكون مختلفا

رأى وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، أن العالم أدرك من ينادي بالدولة الديمقراطية المدنية ومن ينادي بالدولة العسكرية والحكم الشمولي. وأوضحت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية، أن سيالة قال خلال لقاء تلفزيوني بثته قناة فبراير، “إن من حق دول العالم أن تستضيف من تشاء وهو حق سيادي إلا أن لقاء حفتر في الآليزيه هذه المرة سيكون مختلفا عن لقاءاته السابقة”، بحسب قوله. وأشار سيالة إلى تغير الموقف الأوروبي والغربي تجاه الأزمة الليبية، مطالبا بمزيد من الجهود الأوروبية والغربية.

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