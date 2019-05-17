سيالة: لقاء حفتر في الآليزيه هذه المرة سيكون مختلفا

رأى وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، أن العالم أدرك من ينادي بالدولة الديمقراطية المدنية ومن ينادي بالدولة العسكرية والحكم الشمولي. وأوضحت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية، أن سيالة قال خلال لقاء تلفزيوني بثته قناة فبراير، “إن من حق دول العالم أن تستضيف من تشاء وهو حق سيادي إلا أن لقاء حفتر في الآليزيه هذه المرة سيكون مختلفا عن لقاءاته السابقة”، بحسب قوله. وأشار سيالة إلى تغير الموقف الأوروبي والغربي تجاه الأزمة الليبية، مطالبا بمزيد من الجهود الأوروبية والغربية.
تعليقات
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طبعا مختلف ايها المتخلف فهذه المرة مع قائد وطنى منتصر يعتز بسيادة بلده لم يطلب الاستقواء بقوات اجنبية مثلك قائد تحترمه الدول لانه قادر على تنفيذ ما يقول فلو واصدر امرا بوقف اطلاق المار سيلتزم به قوات الجيش النظامى على الارض بينما لو طلب فايز السراق تنفيذ وقف اطلاق النار فلن ينفذه احد لان المليشيات التى تحارب باسمه وبدعم مالى منه تكفره اصلا وتعتبره مجرد خيال مآته ولهذا لم يعد احد من الدول الغربية يهتم به ولا باكاذيبه الساذجة عندما قال انه لا يعرف اللواء احمد المسمارى وهو اما مغيب عن الواقع او بيستهبل وفى كلا الحالتين ساقط سياسيا هو ومن حوله من الخرفان التابعة لخليفة الاخوان المتخلف اردوجان الذى يوشك على السقوط بعد تفاقم الازمة اباقتصادية وتهاوى الليرة باستمرار مع اخر قرار امريكى بالغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا واثارها السلبية ستكون كبيرة واضح ان الاخوان وش فقر على من يأويهم لانهم من المغضوب عليهم مثل اسيادهم واخوانهم فى الشر الصهاينة
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فلو واصدر امرا بوقف اطلاق المار سيلتزم به قوات الجيش النظامى على الارض بينما لو طلب فايز السراق تنفيذ وقف اطلاق النار فلن ينفذه احد لان المليشيات التى تحارب باسمه وبدعم مالى منه تكفره اصلا وتعتبره مجرد خيال
احسنت قاهر الخرفان على الله ان ينتفع هذا القطيع ببيان هذه الحقائق
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روح يامصيص
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شنو يا بغل يا بولدك حلمت و الا جاك الوحي يا خسيس يا فاسد
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ريح روحك راك مش ادها
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