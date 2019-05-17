الميهوب: لجنة الدفاع بالنواب تعد قائمة بالأشخاص والشركات والكيانات التابعة لإخوان ليبيا

طبرق 17 مايو 2019 (وال) – قال النائب بمجلس النواب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، طلال ميهوب، إن اللجنة تقوم بإعداد قائمة بالأشخاص والشركات والكيانات التابعة “لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في ليبيا”.

ميهوب أوضح في حديث خاص لوكالة سبوتنيك، اليوم الجمعة، أن اللجنة ستقدم القائمة إلى رئاسة مجلس النواب من أجل إدراجها على لائحة الإرهاب، طبقا للقرار الصادر بشأن تصنيف الجماعة ضمن الكيانات الإرهابية.

ولفت إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومي تعمل على كشف كافة المعاملات التي أجرتها جماعة الإخوان مع بعض الدول خلال الفترات الماضية.

يشار إلى أن مجلس النواب قد صنف في 14 مايو الجاري، جماعة الإخوان المسلمين، جماعة إرهابية، وحضر الجلسة سبعين نائباً وترأسها فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (وال – طبرق) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال