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شاهد : بأوامر قطرية.. تركيا تحرك طائرة محملة بأسلحة للمليشيات في طرابلس

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة العين الاخبارية
بوابة العين الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة العين الاخبارية

 

نقلت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأفريقية الليبية أسلحة وذخائر قادمة من تركيا إلى مطار معتيقة بطرابلس، بذريعة نقل مساعدات إلى الهلال الأحمر الليبي في طرابلس.

وقالت مصادر لـ”العين الإخبارية” إن شحنة الأسلحة التي وصلت مدينة طرابلس قادمة من أنقرة.

وأظهرت صور حصلت عليها “العين الإخبارية” الطائرة التي نقلت الأسلحة والذخائر إلى مليشيات طرابلس.

وأوضحت المصادر أن قطر هي التي دفعت بشحنة الأسلحة والذخيرة التي وصلت إلى مطار معيتيقة بطرابلس قادمة من مطار أنقرة التركي، بذريعة نقل مساعدات إلى الهلال الأحمر، رفقة 4 أشخاص أحدهم قيادي بجماعة الإخوان الليبية المصنفة إرهابية.

وأضافت المصادر أن قطر تحاول تخفيف الضغط عن جماعة الإخوان الإرهابية والمليشيات المسلحة في طرابلس، من خلال خرق حظر التسليح المفروض على ليبيا ودعمها بمزيد من الذخائر والأسلحة.

وتورطت تركيا في دعم الإرهابيين بالسلاح في ليبيا، خاصة حادثة سفينة الموت الشهيرة في الـ17 ديسمبر/كانون الأول 2018، حين تمكنت أجهزة الأمن بميناء الخمس من ضبط 3000 مسدس تركي من عيار 9 ملم و120 مسدسا تركيا نوع “بريتا” و400 بندقية تركية و4.3 مليون رصاصة تركية، قبل تهريبها للمليشيات.

وسعت حكومة الوفاق الليبية لاستغلال الشركات الجوية التابعة لها في تهريب السلاح أو معاونة المليشيات في حربها ضد الجيش الليبي قدر الإمكان، فكلفت الشركة الجوية للمؤسسة الوطنية للنفط لنقل المصابين من الإرهابيين لتلقي العلاج في الخارج خاصة في تركيا.

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عن مصدر الخبر

بوابة العين الاخبارية

بوابة العين الاخبارية

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  • من يحاسب هذا المجنون الذى ينقل الدواعش ليذبحوا حراس المنشآت النفطية فى ليبيا خدمة لايران وليبرر تدخل خارجى فى ليبيا لتفقد سيادتها الوطنية مثل قطر لو كان المجتمع اادولى جاد فى محتربة الارهاب فليخلص الشعب القطرى من هذا المجرم ويجرى انتخابات نزيهة ليختار الشعب القطرى من يحكمه ويؤسس جيش وطنى يحمى البلاد بدلا من المرتزقة الاتراك والخرس الثورى الايرانى الارهابى

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