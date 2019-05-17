شاهد : الكشف عن حقيقة الإرهابي نعمان بن عثمان وتآمره على ليبيا

“نعمان محمد محمد عمورة عثمان” أحد أبرز الأبواق الإعلامية للجماعات المتطرفة التي تدافع عن الإرهابيين في الأراضى الليبية، ورأس حربة الدول والتنظيمات المتطرفة في اختراق الإعلام العربي والجماعات المتطرفة عبر فتح خطوط اتصال بينه وبين قادة هذه الجماعات المسلحة.

سجل نعمان بن عثمان حافل بالعمليات السرية التي نفذها لصالح جهاز استخباراتي يدعم الجماعات الإسلامية بشكل قوي سياسيا وماليا وإعلاميا.

استخدمت الدول الأجنبية نعمان بن عثمان لخداع النظام الليبي السابق بقيادة معمر القذافي وفتح خطوط اتصال مع الجماعات المتطرفة للانتقال إلى الصحراء الليبية، وبسط سلطة هذه الجماعات على حقول النفط والغاز في المدن الليبية بل والتوسط لدى قادة المليشيات والجماعات الإرهابية لتأمين تلك الحقول التي تغذي أنابيب تمتد لتغذي دول القارة العجوز.

ويركز نشاط نعمان بن عثمان على تجنيد عناصر داخل ليبيا وخارجها من الشباب والفتيات لجمع المعلومات حول المسؤولين في الأراضي الليبية، فضلا عن تقاربه مع القيادات البارزة التي تنتمي إلى تيار الإسلام السياسي لخدمة المشروع الذي تروج لها الدول الأوروبية في البلدان العربية.