تفاصيل الخطة “الأمنية والمرورية” في “بنغازي”

تستمر الخطة الأمنية – المرورية لإقرار السيطرة على مدينة بنغازي خلال شهر رمضان، والتي أطلقتها مديرية أمن بنغازي لضبط حركة الشارع العام وتنظيم حركة السير في المدينة

ويشرف على الخطة قسم المرور والتراخيص ببنغازي لتعقب مُخالفي قوانين المرور، ومنع الاختناقات المرورية وما تسببه من تعطيل ومشاحنات، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية بحق المخالفين، بحسب صفحة المديرية على موقع فيسبوك

وكانت الخطة قد بدأت في التنفيذ في 27 مارس من هذا العام 2019، حيث طالب مدير الأمن مُساعد الشؤون الأمنية بتكليف قسم النجدة ومراكز الشرطة لمساندة أعضاء المرور في تسهيل حركة السير أثناء ساعات الذروة

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