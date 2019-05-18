ليبيا: مقتل اثنين واختطاف 6 آخرين جراء هجوم مسلح على حقل نفطي غربي البلاد

بنغازي- سبوتنيك. وقال المصدر الأمني الليبي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة “سبوتنيك” أن “المعلومات الأولية تفيد بمقتل شخصين ذبحا وخطف 6 أشخاص جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف بوابة حقل زلة النفطي التابع لشركة الزويتينة جنوب غربي البلاد”.
تعليق
-
واضح ان هناك علاقة وثيقة بين البغدادى واردوجان وانه نقله عبر تركيا من سوريا الى ليبيا لينفذ دوره المطلوب برعاية دول غرببة راعية للارهاب مثل بربطانيا التى فشلت فى تمرير قرار من مجلس الامن على غرار الحديدة فى اليمن حتى لا ينهزم الحوثيون ويظل القتال ميتمر فى اليمن وبعد الفشل فى مجلس الامن تحركت قيادات الارهاب فى تركيا ولندن لتنفيذ خطط بديلة ولم نرى عملية واحدة فى سرت التى طردوا منها !!!
أضف تعليقـك