“داعش” تقتل وتخطف بالقرب من “زلة”

قُتل إثنان من أفراد الأمن ذبحًا بالسكين في محيط بوابة الزويتينة، التي تبعد نحو بضع كيلو مترات عن مدينة زلة، واختطاف اثنين آخرين من قبل تنظيم داعش كما تقول المصادر الأولية

أفراد الأمن، ينتمي واحد منهم لعائلة “إرميل” وآخر لعائلة “جديد” بينما ينتمي إثنان منهم لعائلة “جبريل” وجميعهم من مدينة زلة، حيث لقي اثنان حتفهم واختطف آخران إثر هجوم غادر على ثكنتهم الأمنية في ساعات الفجر الأولى

وقالت شعبة الإعلام الحربي “إن الجيش تمكن من صد الهجوم، بعد رسائل ومنشورات تحريضية من قبل عدد من الشخصيات التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي”. بحسب ما نشرته صفحة الشعبة الرسمية

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