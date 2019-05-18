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“داعش” تقتل وتخطف بالقرب من “زلة”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قُتل إثنان من أفراد الأمن ذبحًا بالسكين في محيط بوابة الزويتينة، التي تبعد نحو بضع كيلو مترات عن مدينة زلة، واختطاف اثنين آخرين من قبل تنظيم داعش كما تقول المصادر الأولية

أفراد الأمن، ينتمي واحد منهم لعائلة “إرميل” وآخر لعائلة “جديد” بينما ينتمي إثنان منهم لعائلة “جبريل” وجميعهم من مدينة زلة، حيث لقي اثنان حتفهم واختطف آخران إثر هجوم غادر على ثكنتهم الأمنية في ساعات الفجر الأولى

وقالت شعبة الإعلام الحربي “إن الجيش تمكن من صد الهجوم، بعد رسائل ومنشورات تحريضية من قبل عدد من الشخصيات التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي”. بحسب ما نشرته صفحة الشعبة الرسمية

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • داعش ما هى الا مليشيات اجرامية تعمل لحساب المخابرات التركية توفر لهم السلاح وتنقلهم من مكان الى اخر تحت سمع المجتمع الدولى وبصره ويقوم المدسوس الدولى غسان سلامة بدوره فى دعم المليشيات الارهابية خدمة لمن عينوه لابجاد مبرر للدول الاستعمارية لاحتلال ليبيا بحجة النفط لكن لن يفلحوا امام احفاد عمر المختار الذين هزموا كل الاشرار

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