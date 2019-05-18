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المغربي : هجوم إرهابي استهدف بوابة أمنية بالقرب من حقل زلة النفطي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

نفى آمر حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية والوسطى اللواء الناجي المغربي التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، تعرض حقل زلة النفطي لهجوم إرهابي .
وأكمل المغربي ، في تصريحات له مع وكالة سبوتنيك، أن الهجوم استهدف بوابة أمنية تبعد 20 كم عن الحقل.
وأوضح المغربي، أن إ “الهجوم الإرهابي من قبل المجموعات الإرهابية لم يكن على حقل زلة النفطي وإنما الهجوم استهدف بوابة أمنية تبعد عن حقل زلة النفطي نحو 20 كم”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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