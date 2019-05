نفى آمر حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية والوسطى اللواء الناجي المغربي التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، تعرض حقل زلة النفطي لهجوم إرهابي .

وأكمل المغربي ، في تصريحات له مع وكالة سبوتنيك، أن الهجوم استهدف بوابة أمنية تبعد 20 كم عن الحقل.

وأوضح المغربي، أن إ “الهجوم الإرهابي من قبل المجموعات الإرهابية لم يكن على حقل زلة النفطي وإنما الهجوم استهدف بوابة أمنية تبعد عن حقل زلة النفطي نحو 20 كم”.

The post المغربي : هجوم إرهابي استهدف بوابة أمنية بالقرب من حقل زلة النفطي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية