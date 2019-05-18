خارجية المؤقتة تشيد بجهود الجيش في إطلاق سراح رهائن من الفلبين وكوريا الجنوبية

ليبيا – أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤفتة عن الإشادة بجهود الجيش في عملية اطلاق سراح ثلاثة مهندسين فليبينيين ومهندس من كوريا الجنوبية تم اختطافهم قبل 10 اشهر من مشروع النهر الصناعي بمنطقة جبل الحساونة من قبل مجموعة مسلحة.

خارجية المؤقتة أكدت بحسب بيان لها تلقت المرصد نسخة منه على أنه لولا جهود الجيش لم يعرف مصير الرهائن خاصة وأن مناشدة الرئاسة الفليبينية لحكومة السراج غير الدستورية فشلت في اطلاق سراح الرهائن.



كما أشادت بدور دولة الامارات العربية المتحدة في التنسيق مع قيادة الجيش والتي أدت إلى تحرير الرهائن وعودتهم سالمين لبلادهم وأسرهم.

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