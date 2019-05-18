المستشار صالح يبحث مع أعيان وحكماء درنة سبل إعادة إعمار المناطق المتضررة في المدينة

ليبيا – استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وفداً من أعيان وحكماء مدينة درنة الذين أعربوا خلال لقائهم عن تأييدهم ودعهم لمجلس النواب وتأييدهم للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب والتطرف في كافة أنحاء الوطن.

المستشار صالح إطلع خلال اللقاء على أوضاع مدينة درنة عقب تحريرها من الجماعات الإرهابية، مطالباً أعيان وحكماء المدينة بضرورة إعتماد لائحة تنظم عمل مجالس الحكماء والأعيان لتساهم بشكل أكثر تنظيماً وفاعلية في حل المشاكل الاجتماعية وغيرها بالبلديات.

وحث أعيان درنة على ضرورة عودة مؤسسات الدولة التي مقرها المدينة كإدارة الفروع لمصرف الوحدة وشركة ليبيا للتأمين بعد تحريرها من الجماعات الإرهابية واستتباب الأمن بها.

وتناول اللقاء مسألة إعادة إعمار المدينة نتيجة الحرب على الإرهاب وضرورة تعويض من تضررت مساكنهم وجبر الضرر ودعم مؤسسات التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الخدمية بالمدينة.

بدوره أكد المستشار صالح على الدور الوطني والثقافي لمدينة درنة فهي مدينة الجميع والحاضنة لأبناء ليبيا وبأن درنة شعاع العلم والمعرفة، مضيفاً أن درنة عانت الكثير فترة اختطافها من الجماعات الإرهابية والمتطرفين.

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