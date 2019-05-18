مؤشر المخاطر العالمي.. تعرف على ترتيب ليبيا

كشف مؤشر المخاطر العالمي للربع الأول من 2019 عن تردٍ للأوضاع في بعض الدول العربية لا سيما تلك التي تعاني من نزاعات عسكرية.

وأظهر مؤشر euromoney country risk أن خمس دول عربية فقط ضمن قائمة أقل الدول في المخاطر حسب المؤشر الذي تصدره المؤسسة بشكل ربعي، حيث جاءت دول جيبوتي وسوريا وموريتانيا والسودان واليمن في ذيل القائمة عربيا، ودول الخليج في أعلى القائمة عربيا.

أما ليبيا فقد حلّت بالمركز 152 عالمياً من أصل 186 دولة شملها المؤشر، وحلت ليبيا في المركز 14 على مستوى الدول العربية.

ويستند المؤشر في التصنيف إلى 6 مؤشرات أساسية في 186 دولة وتقيس درجة: المخاطر السياسية والاقتصادية والدين العام والتصنيف الائتماني والأداء الهيكلي ومؤشرات الدخل والسوق المالية والمصرفية.

ويلجأ مستثمرون إلى التقرير لتحديد مخاطر الاستثمار في بلد ما، اعتمادا على مؤشرات بيئة الأعمال التي تؤثر في تحديد قيمة أصول الاستثمارات.

وحلت قطر في المركز الأول عربياً (28 عالمياً)، وفي المرتبة الثانية جاءت الكويت (33 عالمياً)، ثم الإمارات في المرتبة 36 عالمياً.

وخطفت المملكة العربية السعودية المركز الرابع مع حلولها في المرتبة 49 عالمياً، ثم سلطنة عُمان (50 عالمياً)، وفي المرتبة السادسة المغرب (68 عالمياً)، وحلت البحرين والأردن وتونس ومصر في المراتب من الرابعة وحتى العاشرة.

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