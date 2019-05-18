بلدي الكفرة والمنطقة العسكرية يناقشان التنسيق المشترك لتعزيز الأمن

عقد بالمجلس البلدي الكفرة، أمس، اجتماع ناقش العديد من القضايا المتعلقة بالبلدية، والعمل المشترك بين المنطقة العسكرية والمجلس البلدي، والتعاون لتعزيز الأمن والسلام بالمنطقة، والنهوض بالخدمات العامة فيها.

وحضر الاجتماع كل من آمر منطقة الكفــرة العسكرية، اللواء بالقاسم الأبعج، وعميد البلدية، عبدالرحمن عقوب، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، والمسؤولين بالديوان.

وأكد اللواء الابعج خلال الاجتماع دعمه للمجلس البلدي، مشددا على أهمية الخطوات التي اتخذتها المنطقة فيما يخص فتح الشوارع المغلقة لتسهيل إرساء الأمن، مما يسهل على المجلس البلدي القيام بمهامه .

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