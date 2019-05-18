صنع الله يحذر من خسارة 95 % من إنتاج ليبيا النفطي

أطلق رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله تحذيرا هاما من خسارة 95 %، من إنتاج ليبيا النفطي، إذا استمرت حالة عدم الاستقرار في البلاد.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله للصحفيين في جدة، اليوم السبت 18 مايو / آيار، قبيل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، لمنتجي النفط من (أوبك) وخارجها، إن استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد قد تؤدي لفقد 95 في المئة من الإنتاج.

وأضاف صنع الله “للأسف إذا استمر الوضع على هذا المنوال فأخشى أننا قد نفقد 95 بالمئة من الإنتاج”.

ولفت إلى أن هجوما وقع بالقرب من حقل زلة النفطي، اليوم السبت.

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد تبنى الهجوم الذي استهدف فجر اليوم السبت بوابة امنية للجيش في بلدة زلة، ونشرت حسابات مقربة من التنظيم الإرهابي، بيانا يحمل توقيع ولاية ليبيا – برقة، والذي أعلن من خلاله التنظيم الارهابي رسميا مسؤوليته عن الهجوم الذي قال إنه استهدف حاجزا أمنيا، بهدف سيطرة عناصره عليه، بحسب البيان.

وكانت مصادر أمنية محلية ذكرت أن المجموعة التي شنت الهجوم على البوابة تسللت من الصحراء وباغتت مجموعة الحراسة المكلفة ببوابة متقدمة تبعد 20 كلم عن حقل 47 التابع لشركة الزويتينة وخطفت عدداً من الأفراد وأقدمت على ذبح إثنين منهم أحدهم يسمى أيوب الجديد بوعمود الزواوي والآخر يسمى محمد جبريل .

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