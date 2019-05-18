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المؤقتة تفتتح مقر شركة المياه والصرف الصحي ببنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

أفتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني صباح اليوم السبت مقر الشركة العامة للمياه والصرف الصحي سهل بنغازي الكائن بمنطقة الصابري بعد الانتهاء من كافة أعمال الصيانة اللازمة له.

وبحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أشاد رئيس المجلس التسييري صقر بوجواري بالمجهودات التي تقوم بها الشركة في سبيل حلحلة كافة المختنقات داخل المدينة.

وأوضح بجواري أن بلدية بنغازي ستكون داعمة لهذه المجهودات وتقديم كافة الاحتياجات والامكانيات التي تساعد الشركة على العمل والإنجاز.

وحضر مراسم الافتتاح رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي ومدير قسم التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وعدد من مدراء الإدارات والمهندسين لدى مؤسسة الموارد المائية.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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