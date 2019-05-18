عمليات المنطقة الغربية تكشف تواصل قادة مجموعات مسلحة تابعة للوفاق مع الجيش – فيديو

كشفت عمليات المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة بالجيش الوطني الليبي عن تواصل قادة من المجموعات المسلحة مع الجيش الوطني بهدف البحث عن مخرج مع اشتداد المعارك في تخوم العاصمة طرابلس.

وأشارت الغرفة في البيان المصور الذي اوردته على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، إلى قيام العديد من قادة المجموعات المسلحة تقديم عدة عروض لقوات الجيش للتوصل إلى إتفاقات فردية تعفيهم وافرادهم من الملاحقة.

وقالت الغرفة أن قوات الجيش صدت عدة محاولات التفاف للقوات التابعة للوفاق على مطار طرابلس الدولي بهدف تحقيق اي انتصارات معنوية، عقب سلسلة الضربات الجوية الموجهة والتي استهدفت المخازن والآليات والمدرعات بدقة.

بيان المركز الاعلامى لغرفة عمليات الكرامة الصادر بتاريخ 1852019 Posted by ‎المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة‎ on Saturday, May 18, 2019

واكدت الغرفة في بيانها أنها القوات المسلحة احكمت طوقها على العاصمة طرابلس مما دفع العديد من قوات الوفاق التراجع والانسحاب من مواقعهم ومن جبهات القتال.

وتوعدت الغرفة بالمزيد من الضربات والتقدم والانتصارات في مختلف المحاور، مؤكدةً أن لا خيارات لدى المجموعات المسلحة سوى ترك السلاح جانبا والنفاذ بأرواحهم.

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