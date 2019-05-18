رئيس النواب يدين هجوم زلة الإرهابي

العنوان _طبرق

أدان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، السبت، الهجوم الإرهابي الذي استهدف بوابة شركة الزويتينة بالقرب من مدينة زلة.

وقال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، بتصريح صحفي، عقيلة صالح “يدين ويستنكر بشدة العمل الإرهابي الإجرامي الذي استهدف بوابة شركة الزويتينة بالقرب من مدينة زلة من قبل الجماعات الإرهابية التى يطاردها الجيش الوطني”.

ووفق المريمي، فقد دعا عقيلة الأجهزة المختصة العسكرية والأمنية والاستخباراتية إلى ملاحقة الجناة من الجماعات الإرهابية الإجرامية، والقضاء عليها وتقديمها للعدالة.

يشار إلى أن الهجوم الإرهابي الذي وقع السبت أسفر عن مقتل شخصين واختطاف 6 آخرين، فيما تبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم.

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