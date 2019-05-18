السراج يلتقي رئيس مجلس النواب الموازي بطرابلس‎

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم السبت بالنائب الصادق الكحيلي رئيس مجلس النواب الموازي المنعقد في طرابلس.

وبين المكتب الاعلامي بالمجلس؛ أن السراج أشاد بالاجتماع الذي عقده مجلس النواب في طرابلس، والذي أُعلن فيه رفضه ماوصفه بالعدوان الذي تتعرض له المدينة وضواحيها، وقرار النواب باستمرار حالة الانعقاد لحين انتهاء الأزمة.

واستعرض السراج معالكحيلي آخر المستجدات على الصعيد الميداني والتداعيات المختلفة لمعركة طرابلس، وما نتج عنه من تدمير وانتهاكات وأزمات إنسانية.

ومن جانبه ناقش الكحيلي ما تم التوصل إليه من توصيات إثر جلسة الإحاطة للجنة الطوارئ الوزارية المنبثقة عن حكومة الوفاق الوطني، واستعراض الإجراءات التي اعتمدتها اللجنة، لحل المختنقات وتخفيف معاناة الأسر النازحة من مناطق الاشتباكات وبالتنسيق مع البلديات المعنية.

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