الحضيري ينتقد تصريحات صنع الله الأخيرة

انتقد الخبير النفطي عثمان الحضيري، تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الأخيرة، عقب اجتماع مسؤولي اوبك في جدة، والتي حذر خلالها من أن حالة عدم الاستقرار في ليبيا قد تؤدى إلى فقدان 95 % من الإنتاج النفطي الليبي. وقال الحضيري في تصريح خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “أولا.. العمليات الحربية الجارية حاليا ليست لها علاقة بالمواقع النفطية بل بمحيط طرابلس للاسف، وثانيا.. وفي إطار الكذب والتهويل والتضليل الذي اعتاد عليه، فأن حقل زلة متوقف عن الإنتاج منذ أكثر من أربع سنوات بالإضافة إلى حقل الصباح والفداء والغاني والزناد والمبروك وقبل دخول القوات المسلحة لتلك المناطق، والسؤال المهم، ماذا فعلت بهذه الحقول،، هل أعدت صيانتهم،، وهل وضعت الخطط اللازمه لاعادة تشغيلهم،،، الأدهى والامر أنك لم تقم حتى بزيارتهم والوقوف على حالتهم السيئة, ونحن نعرف ذلك جيدا من المصادر المطلعه،، اما حملة التضليل التى تمارسها في الاعلام لن تنطلي على احد، ومحاسبتك قريبه جدا”، وذلك بحسب تعبيره.

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