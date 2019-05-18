الحضيري ينتقد تصريحات صنع الله الأخيرة

انتقد الخبير النفطي عثمان الحضيري، تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الأخيرة، عقب اجتماع مسؤولي اوبك في جدة، والتي حذر خلالها من أن حالة عدم الاستقرار في ليبيا قد تؤدى إلى فقدان 95 % من الإنتاج النفطي الليبي. وقال الحضيري في تصريح خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “أولا.. العمليات الحربية الجارية حاليا ليست لها علاقة بالمواقع النفطية بل بمحيط طرابلس للاسف، وثانيا.. وفي إطار الكذب والتهويل والتضليل الذي اعتاد عليه، فأن حقل زلة متوقف عن الإنتاج منذ أكثر من أربع سنوات بالإضافة إلى حقل الصباح والفداء والغاني والزناد والمبروك وقبل دخول القوات المسلحة لتلك المناطق، والسؤال المهم، ماذا فعلت بهذه الحقول،، هل أعدت صيانتهم،، وهل وضعت الخطط اللازمه لاعادة تشغيلهم،،، الأدهى والامر أنك لم تقم حتى بزيارتهم والوقوف على حالتهم السيئة, ونحن نعرف ذلك جيدا من المصادر المطلعه،، اما حملة التضليل التى تمارسها في الاعلام لن تنطلي على احد، ومحاسبتك قريبه جدا”، وذلك بحسب تعبيره.
تعليق
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ما يسمى صنع الله هو من صنع الاخوان وواضح عليه الغباوة المعروفة عنهم فهم ينكرون الواقع ويكذبون اكثر ما يتنفسون ولديهم عنصرية شديدة تجاه الاخرة لان لديهم مبدأ التعالى بالايمان على غرار اليهود يظنون انهم شعب الله المختار مع انه حمار عندما يقول القرآن دستورنا فلا وجه لمقارنة كلام الله الذى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بمصطلحات سياسية مثل دستور من وضع البشر فيه اختلاف كثير اما القرآن الكريم فهو هدى للناس وهدى للمتقين اللهم اجعل القرآن هدانا الى الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم من الصهاينة ووكلاؤهم فى تركيا وقطر وكلابهم الاخوان ولا الضالين فى بريطانيا الراعى الرسمى للاخوان واجعلنا من الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وان نسير على خطى الحبيب الرحمة المهداه للعالمين والسراج المنير لطريق الحق
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