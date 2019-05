في خرق لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا بموجب الفصل السابع الذي صدر عن مجلس الأمن في 2011، وصلت اليوم إلى ميناء طرابلس ما يقرب الـ40 مدرعة تركية الصنع تقول المصادر إنها وصلت من ميناء سمسون في تركيا.

وذكرت مصادر متطابقة أن المدرعات التي وصلت من نوع “BMC كيربي” وعند البحث الأولي عنها تبين أنها تحمل لقب “القنفذ”، وصممت لتكون مضادة للألغام وناقلة للجنود.

