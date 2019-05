الوطنية للنفط: إنشاء نظام إلكتروني لتسهيل تعاقدات القطاع

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، إنها تسعى نحو «نهج جديد لإنشاء نظام إلكتروني لتسجيل الموردين المشترك لقطاع النفط بمعايير موحدة لتسهيل تعاقدات القطاع مع الشركات»، مؤكدة أن هذا النظام «سيوفر أيضًا منصة للربط بين الشركات العالمية والشركات الليبية الخاصة المسجلة في قاعدة البيانات».

وأضافت المؤسسة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن النظام الجديد سيكون «للمناقصات الإلكترونية وإدارة العقود» و«أداة فاعلة لمراقبة أداء الموردين والمقاولين وتطبيق سياسات القيمة المحلية المضافة، وبناء قدرات الشركات الليبية الخاصة، خصوصًا الشركات المحلية في مناطق العمليات النفطية والشركات المتوسطة والصغيرة؛ بهدف خلق فرص عمل مستدامة».

