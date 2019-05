الجهيناوي: نأسف لعدم الاستجابة إلى دعوات وقف إطلاق النار في طرابلس

أعرب وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، عن أسفه لعدم وجود رد فعل سريع ومباشر لدعوات وقف الاقتتال في ليبيا والعودة إلى طاولة الحل السياسي.

وقال الجهيناوي في حوار مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، اليوم السبت، إن تونس أجرت اتصالات مع مختلف الأطراف الليبية منذ اليوم الأول للعملية العسكرية في طرابلس، وتواصل مساعيها مع كافة الأطراف الدولية لوقف العمليات العسكرية، والعودة إلى المسار السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة.

