بوادر تمرد شعبي .. الجيش الوطني يدعو إلى انتفاضة في طرابلس

دعا «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر، سكان طرابلس إلى الانتفاضة، فيما سعت حكومة «الوفاق» التي يترأسها فائز السراج إلى احتواء بوادر تمرد شعبي في العاصمة، على خلفية قتل عناصر من الميليشيات المسلحة الموالية للحكومة مواطنين، في 3 حوادث متفرقة، ووسط حملة اعتقالات بالجملة، طالت المئات من مؤيدي «الجيش الوطني».

وكشف المركز الإعلامي لغرفة عمليات «الكرامة»، التابعة لـ«الجيش الوطني»، النقاب عن أن الميليشيات المتحالفة مع حكومة السراج اعتقلت بشكل تعسفي، وأخفت قسراً، مئات الأشخاص من مؤيدي قوات الجيش في طرابلس. وقال المركز، في بيان، مساء أول من أمس، إن ميليشيات مصراتة ألقت القبض على نحو 180 شخصاً من مؤيدي الجيش، وقامت باحتجازهم بإحدى المزارع الواقعة على طريق السدرة.

وكان المركز قد تحدث عن أعمال شغب شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، مساء أول من أمس، تضمنت إغلاق طرق وحرق إطارات، وسط غضب شعبي مفاجئ، عم عدداً من مناطق المدينة، بعد تعدد الجرائم التي قامت بها الميليشيات المسلحة ضد 3 من أبناء المدينة. ودعا الجيش شباب طرابلس إلى القيام بانتفاضة على الميليشيات المسلحة التي اعتبر أنها «في آخر مراحلها».