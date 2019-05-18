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بوادر تمرد شعبي .. الجيش الوطني يدعو إلى انتفاضة في طرابلس

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الشرق الاوسط
صحيفة الشرق الاوسط
مصدر الخبر / صحيفة الشرق الاوسط

 

دعا «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر، سكان طرابلس إلى الانتفاضة، فيما سعت حكومة «الوفاق» التي يترأسها فائز السراج إلى احتواء بوادر تمرد شعبي في العاصمة، على خلفية قتل عناصر من الميليشيات المسلحة الموالية للحكومة مواطنين، في 3 حوادث متفرقة، ووسط حملة اعتقالات بالجملة، طالت المئات من مؤيدي «الجيش الوطني».

وكشف المركز الإعلامي لغرفة عمليات «الكرامة»، التابعة لـ«الجيش الوطني»، النقاب عن أن الميليشيات المتحالفة مع حكومة السراج اعتقلت بشكل تعسفي، وأخفت قسراً، مئات الأشخاص من مؤيدي قوات الجيش في طرابلس. وقال المركز، في بيان، مساء أول من أمس، إن ميليشيات مصراتة ألقت القبض على نحو 180 شخصاً من مؤيدي الجيش، وقامت باحتجازهم بإحدى المزارع الواقعة على طريق السدرة.

وكان المركز قد تحدث عن أعمال شغب شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، مساء أول من أمس، تضمنت إغلاق طرق وحرق إطارات، وسط غضب شعبي مفاجئ، عم عدداً من مناطق المدينة، بعد تعدد الجرائم التي قامت بها الميليشيات المسلحة ضد 3 من أبناء المدينة. ودعا الجيش شباب طرابلس إلى القيام بانتفاضة على الميليشيات المسلحة التي اعتبر أنها «في آخر مراحلها».

عن مصدر الخبر

صحيفة الشرق الاوسط

صحيفة الشرق الاوسط

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تعليقات

    • هده حركات امتع زوامل لما ايفقسو في الاخير هدا ما ابصيرلهم يبدو ايزملو في بعضهم بما فيهم المجرم المتمرد يبدوا بيه هو الاول

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      • اهذا وصفك لابناء شعبك. يؤسف الانسان ان يرى مواطنا يغوص في الخيانة حتى يصف مواطنيه باذع الاوصاف لاجل عصابته او ميليشيته او جماعته او مجموعته. لكن قيل لتعرف مافي الجرة اسكب بعض مفيها. وقد سكبت قطرات مما في عقلك ماينبيء من تكون.

      • زوامل – يفقصوا- يزملوا:
        لما الفروخ المتربيين في الشوارع يشدوا تلفونات هكي يكتبوا !
        الحق مش فيك يا ولد الشوارع والمرشبديات ، الحق على والديك إللي جابوك ولوحوك

  • اكذب لغنة الله عليك انا من سكان طرابلس والجرائم اللي صارت جنائية وتم القبض على الفاعلين ياوسخ

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  • كلنا جاهزين وفي تنسيق تام بين شباب الدريبي والفلاح والرياضية وقرجي وحي الأندلس والغرارات وفشلوم والمنصورة وطريق السكة .. سترون العجب باذن الله .. كل المليشيات في هذه المناطق مرصودين ونعرف حياشهم و تمركزاتهم السرية .. شباب طرابلس في الموعد للإنقضاض على مليشيات الاجرام والارهاب

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