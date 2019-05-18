بعد وصول المدرعات التركية ..  قوات الوفاق تستعد لعملية موسعة في محيط طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا اليوم السبت، أن الإعداد جاري لعملية موسعة؛ للقضاء على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في محيط طرابلس وبسط الأمن في ربوع ليبيا.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته عملية “بركان الغضب”على فيسبوك – التي أطلقتها حكومة الوفاق لصد هجوم قوات الجيش الوطني على طرابلس .

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وقال البيان إن الحكومة “استجلبت إمدادات لقواتها متمثلة في مدرعات وذخائر وأسلحة نوعية، استعدادا لعملية موسعة يتم الإعداد لها للقضاء على قوات الجيش الوطني في محيط طرابلس وبسط الأمن في كافة ربوع ليبيا”.

وفي سياق متصل، أعلنت قوات الوفاق في البيان، تنفيذ طيرانها الحربي صباح السبت، خمس طلعات قتالية، استهدفت آليات ثقيلة بمنطقة قصر بن غشير جنوب طرابلس كانت تمهد لتقدم قوات الجيش الوطني باتجاه طرابلس.

ولفت البيان إلى أن الضربات أسفرت عن تدمير دبابتين ومدفعية ثقيلة ، فيما لم يصدر تعقيب من قوات الجيش الوطني حول ما أورده البيان.

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