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بعد وصول المدرعات التركية ..  قوات الوفاق تستعد لعملية موسعة في محيط طرابلس

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا اليوم السبت، أن الإعداد جاري لعملية موسعة؛ للقضاء على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في محيط طرابلس وبسط الأمن في ربوع ليبيا.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته عملية “بركان الغضب”على فيسبوك – التي أطلقتها حكومة الوفاق لصد هجوم قوات الجيش الوطني على طرابلس .

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وقال البيان إن الحكومة “استجلبت إمدادات لقواتها متمثلة في مدرعات وذخائر وأسلحة نوعية، استعدادا لعملية موسعة يتم الإعداد لها للقضاء على قوات الجيش الوطني في محيط طرابلس وبسط الأمن في كافة ربوع ليبيا”.

وفي سياق متصل، أعلنت قوات الوفاق في البيان، تنفيذ طيرانها الحربي صباح السبت، خمس طلعات قتالية، استهدفت آليات ثقيلة بمنطقة قصر بن غشير جنوب طرابلس كانت تمهد لتقدم قوات الجيش الوطني باتجاه طرابلس.

ولفت البيان إلى أن الضربات أسفرت عن تدمير دبابتين ومدفعية ثقيلة ، فيما لم يصدر تعقيب من قوات الجيش الوطني حول ما أورده البيان.

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تعليقات

  • عمليات موسعة يعلنوا عليها بعد وصول المدرعات… عالساس هادا اللي كان ناقصهم
    مصيرهم زي الاولات ، اللي تفجر تحت القصف تفجر ، واللي تصادر تصادر

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  • انها صيد ثمين للجيش الوطنى ليغنم الكثير منها فالجيش النظامى المدرب جيدا يستطيع التعامل مع هذه الاسلحة اما المليشيات والمرتزقة فالمهم عندهم الحصول على الكثير من المال والحفاظ على مصالحهم وعندما يدرك امراء هذه المليشيات يهربون الى سيدهم فى تركيا لينعموا باموالهم فى بيت من بيوت الدعارة العديدة فى اسطنبول والمرخصة طبقا لشريعة اردوجان الذى تربطه ايضا علاقات اقتصادية وعسكرية مع اسرائيل لا تخفى على احد حتى ملابس الجنود الاسرائيليين تركية أما تميم امير قطر فله قصر قصر فى ايلات معروف للجميع ولهذا نجد ان كل من دعمهم هذا المنجوس هزموا شر هزيمة فى مصر وسوريا وغدا فى ليبيا ان شاء الله

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  • سؤال حيرني كيف لا يقوم الطيران الحربي باستهداف تلك العربات(في السفينة والميناء) وتصل بكل سلاسة الى محاور القتال وتحت مرأى العالم وحتى قيادات الجيش الليبي أم هنالك سيناريو تقسيم ليبيا أصبحت جاهزة للتطبيق؟!!!!

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