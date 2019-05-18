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فخامة رئيس مجلس النواب يطالب بملاحقة وبمحاكمة منفذي هجوم “زلة” الإرهابي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 18 مايو 2019 (وال) – أدان فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، اليوم السبت، العمل الإرهابي الذي استهدف بوابة شركة الزويتينة بالقرب من مدينة زلة من قِبل تنظيم داعش الإرهابي.

ونعي فخامة رئيس مجلس النواب شهداء ليبيا في هذا العمل الإجرامي، داعيًا الأجهزة المختصة العسكرية والأمنية والاستخباراتية إلى ملاحقة الجناة من الجماعات الإرهابية وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم جراء ما اقترفته أياديهم الآثمة من جرائم”.

يشار إلى أن الهجوم الإرهابي الذي وقع السبت أسفر عن استشهاد شخصين واختطاف 6 آخرين، فيما تبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم. (وال – طبرق) ع ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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