فخامة رئيس مجلس النواب يطالب بملاحقة وبمحاكمة منفذي هجوم “زلة” الإرهابي

طبرق 18 مايو 2019 (وال) – أدان فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، اليوم السبت، العمل الإرهابي الذي استهدف بوابة شركة الزويتينة بالقرب من مدينة زلة من قِبل تنظيم داعش الإرهابي.

ونعي فخامة رئيس مجلس النواب شهداء ليبيا في هذا العمل الإجرامي، داعيًا الأجهزة المختصة العسكرية والأمنية والاستخباراتية إلى ملاحقة الجناة من الجماعات الإرهابية وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم جراء ما اقترفته أياديهم الآثمة من جرائم”.

يشار إلى أن الهجوم الإرهابي الذي وقع السبت أسفر عن استشهاد شخصين واختطاف 6 آخرين، فيما تبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم. (وال – طبرق) ع ع

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