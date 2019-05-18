مُطالبة مجلس الأمن بالتحرك العاجل .. دفاع النواب : دعم تركيا لعصابات داعش “غير مقبول”

أخبار ليبيا 24

أبدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب استغرابها مما وصفته بـ “الصمت الغريب وغير المقبول”، من البعثة الدولية على انتهاك الحذر الدولي على السلاح، في ظل توالي تفريغ شحنات السلاح والذخائر على مرمى حجر من مقر البعثة، في إشارة إلى تقديم النظام التركي، دعمًا بالمدرعات والصواريخ للميليشيات في طرابلس.

وأضافت اللجنة في بيان لها، اليوم السبت أنها تستنكر الدعم الغير محدود من دولتي قطر وتركيا لعصابات “داعش” والقاعدة في طرابلس، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لوقف التدخل السافر لهذه الدول في الشأن الليبي.

وطالبت اللجنة في بيانها، لجان الدفاع بالاتحاد الأوروبي بتحمل المسؤولية، عن طريق العمل على عدم دعم بلدانهم لحكومة السراج غير الشرعية، مُبينة أنها مُسيطر عليها من قبل تنظيمات داعش والقاعدة، موضحة أن الهدف من ذلك تمكن القوات المسلحة من تحرير طرابلس.

وكانت قد وصلت السفينة “أمازون” التي تحمل علم جمهورية مولدوفا إلى ميناء طرابلس قادمة من ميناء سامسون التركي محملة بعربات وآليات مسلحة.

ورصد نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الخميس الماضي، عبر برامج الملاحة البحرية المختلفة تحرك سفينة من ميناء مارسين التركي ووجهتها، بحسب الموقع، كانت في البداية ميناء طرابلس بلبنان، إلا أنها اختفت عن برنامج الرصد البحري أكثر من مرة؛ ما أثار الشكوك حولها.

وبتوالي المتابعة للسفينة ظهرت مرة أخرى وهي تعبر مضيق خيوس جنوبًا من ميناء “سامسون” بتركيا، وتوقفت السفينة في مينائي “ديكيلي” و”إزمير” التركيين، لتواصل مسارها باتجاه السواحل الليبية متجهة إلى طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24