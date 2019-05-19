عميد خالد المحجوب: خسائر الوفاق وصلت إلى الثلث

بنغازي 18 مايو 2019 (وال) – نفى آمر إدارة التوجيه المعنوي بقوات الكرامة، عميد خالد المحجوب، ما تردد بوسائل الإعلام ومواقع التواصل حول احتمالية وقف إطلاق النار والعودة للمسار السياسي، مؤكدًا عدم صدور أي تعليمات حتى الآن في هذا الإطار.

وأوضح المحجوب، في تصريحات لوكالة سبوتنيك للأنباء، أن قوات الوفاق غير الشرعية تستميت من أجل السيطرة على المطار، وأن القوات المسلحة العربية الليبية أحكمت السيطرة على عدد من المحاور، وفرضت طوقا حول الميليشيات في العاصمة.

وتابع المحجوب، بأن قوات الجيش، مستمرة في عملياتها التي تهدف للقضاء على القوات والمليشيات التي تسيطر على طرابلس، وأن الأمر لا يتعلق بدخول قلب العاصمة، إلا أنه يستهدف القضاء على الإرهابيين والمليشيات في صفوف القوات الموجودة في طرابلس، كاشفًا أن خسائر الوفاق وصلت إلى الثلث، وأن تلك الخسائر تعد كبيرة.

يذكر أن، معلومات قد تم تداولها، بأن بعض الدول تسعى لوقف العمليات في طرابلس، وأن الجولات الخارجية للقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي غير الدستوري فائز السراج، تأتي في هذا الإطار.

وكانت الرئاسة الفرنسية، أعلنت الخميس الماضي، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجتمع مع القائد العام المشير خليفة حفتر، في باريس، الأسبوع الجاري، وذلك بعد لقاء حفتر الخميس الماضي، مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في روما، حيث تناول اللقاء الأوضاع في ليبيا ومعركة طرابلس، كما سبقتها زيارة المشير حفتر إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. (وال – بنغازي) ع ع

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