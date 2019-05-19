مشاجرة “مسلحة” أمام الإسعاف بالجلاء في “بنغازي”

شهد مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث مشاجرة مسلحة أمام الإسعاف والطوارئ نتجت من سبعة مرافقين لشاب مسلح من سكان منطقة بوهديمة توفي متأثرًا بالإصابة أثناء مداهمة مسلحة نفذها قسم النجدة بنغازي

وقد أصيب الشاب مروان اعبيد سالم الزنتاني (18 عامًا) برصاص في الرأس في مداهمة كانت نفذتها إحدى دوريات قسم النجدة بالمنطقة، وتمت ملاحقته إلى منطقة الحدائق وحدث تبادل لإطلاق النار، وأصيب أسامة محمد العمامي (22 عاماً) من قسم النجدة، ونقل الاثنين إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث

ونقل العمامي الى خارج المستشفى، بينما بقي الزنتاني لساعات وتوفى متأثرًا بالإصابة، وكان برفقته سبعة مسلحين، وحدث شجار بينهم وإطلاق رصاص أمام الإسعاف ونتج عنه أصابة شخص وغادروا المستشفى جميعًا، بعد توجه عناصر الأمن بإتجاههم ونقلو رفيقهم المصاب

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات الأمنية في الواقعة.

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