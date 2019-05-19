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“البرلمان” يستنكر دعم “تركيا وقطر” لقوات الوفاق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبّرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن استغرابها ما وصفته بالصمت المريب من البعثة الدولية على انتهاك الحظر الدولي للسلاح من قبل دولتي تركيا وقطر

وأضاف البيان إن شحنات السلاح تتوافد على مرمى حجر من مقر البعثة، واللجنة تستنكر هذا الدعم غير المحدود من قطر وتركيا لعصابات داعش والقاعدة في العاصمة طرابلس، على حد تعبير البيان

وطالبت اللجنة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لوقف تدخل هذه الدول في ليبيا، وتطالب لجان الدفاع بالاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولية دعم بلدانهم لحكومة الوفاق برئاسة السراج، والمسيطر عليها من قبل التنظيمات الإرهابية، على حد قول اللجنة

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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