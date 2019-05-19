“البرلمان” يستنكر دعم “تركيا وقطر” لقوات الوفاق

عبّرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن استغرابها ما وصفته بالصمت المريب من البعثة الدولية على انتهاك الحظر الدولي للسلاح من قبل دولتي تركيا وقطر

وأضاف البيان إن شحنات السلاح تتوافد على مرمى حجر من مقر البعثة، واللجنة تستنكر هذا الدعم غير المحدود من قطر وتركيا لعصابات داعش والقاعدة في العاصمة طرابلس، على حد تعبير البيان

وطالبت اللجنة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لوقف تدخل هذه الدول في ليبيا، وتطالب لجان الدفاع بالاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولية دعم بلدانهم لحكومة الوفاق برئاسة السراج، والمسيطر عليها من قبل التنظيمات الإرهابية، على حد قول اللجنة

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