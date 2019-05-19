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لجنة الدفاع تستنكر صمت البعثة الأممية حيال انتهاك حظر التسليح

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أبدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب استغرابها من صمت البعثة الأممية حيال انتهاك الحظر الدولي على توريد السلاح في لييبيا، من خلال توالي تفريغ شحنات من السلاح والذخائر.

واستنكرت اللجنة في بيان لها ما وصفته بالتدخل غير المحدود من دولتي قطر وتركيا، ودعمهما لعصابات داعش والقاعدة في طرابلس، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لوقف تدخل هذه الدول في الشأن الليبي.

كما طالبت اللجنة لجنة الدفاع بالاتحاد الأوروبي بتحمل المسؤولية، والعمل على وقف دعم بلدانهم لحكومة السراج المسيطر عليها من قبل تنظيمي داعش والقاعدة، حتى يتمكن الجيش الليبي من تحرير العاصمة، بحسب وصف البيان.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • انتم قابعون في طبرق متخندقون بها، مكتفون ذاتيا بما من الله عليكم، عزاؤكم. بيانات وتصريحات عديمة الجدوي.. استنكار وتنديد وشجب.
    اما الطرف الاخر فقد خرجوا من صياصيهم و ذهبوا مباشرة لصناع القرار في العالم لاقناعهم بقضيتهم وجلبوا السلاح جهارا نهارا امام اعينكم رغما عنكم..هل تنتظرون حتى يأتي هذا السلاح ويدمر اعشاشكم المتهاوية فوق رؤوسكم ..وانتم مرتاحون في اعشاشكم…مثل طيور الزيبرا. تنتظرون العدو يأتي اليكم ليحطمكم باقدامه..وانتم حالمون بالمجد في مضاجعكم،في اعشاشكم المتأكلة…لك الله يا ليبيا.. اللهم احفظ جيش ليبيا.اللهم احفظ ليبيا ..اللهم احفظ الشعب المغلوب علي أمره…

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