لجنة الدفاع تستنكر صمت البعثة الأممية حيال انتهاك حظر التسليح

أبدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب استغرابها من صمت البعثة الأممية حيال انتهاك الحظر الدولي على توريد السلاح في لييبيا، من خلال توالي تفريغ شحنات من السلاح والذخائر.

واستنكرت اللجنة في بيان لها ما وصفته بالتدخل غير المحدود من دولتي قطر وتركيا، ودعمهما لعصابات داعش والقاعدة في طرابلس، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لوقف تدخل هذه الدول في الشأن الليبي.

كما طالبت اللجنة لجنة الدفاع بالاتحاد الأوروبي بتحمل المسؤولية، والعمل على وقف دعم بلدانهم لحكومة السراج المسيطر عليها من قبل تنظيمي داعش والقاعدة، حتى يتمكن الجيش الليبي من تحرير العاصمة، بحسب وصف البيان.

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