تصريح مفاجئ لقيادي تابع لحكومة “الوفاق” بشأن وصول شحنة الأسلحة والآليات التركية

صرح اللواء عبدالباسط مروان، آمر منطقة طرابلس التابعة لحكومة الوفاق الوطني، وبشكل مفاجئ بشأن حقيقة وصول شحنة الأسلحة والآليات التركية.

ونفى اللواء مروان في تصريحات نشرتها وكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الأحد، وصول شحنات أسلحة ومدرعات من تركيا إلى ليبيا، أو من أي دولة أخرى.

وتابع مروان أن القوات العسكرية تمكنت من صد الهجوم على عدة مناطق، كما أنها تمكنت من احتلال أماكن جديدة في محيط مطار طرابلس.

وأوضح أن العمليات مستمرة ضد ما وصفها بـ” القوات الغازية”، في محاور عدة بمحيط العاصمة طرابلس، وأن قوات الجيش تدافع عن مدينة طرابلس.

وأكد عدم وجود أي تعليمات أو توجه نحو وقف عمليات إطلاق النار في طرابلس، وأن العمليات لا تزال مستمرة.

وتأتي تصريحات مروان مخالفة لما جرى الاعلان عنه من قبل المكتب الإعلامي لعملية “بركان الغضب” التابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني، والذي أكد أن الحكومة تلقت دعماً بمدرعات وذخائر وأسلحة نوعية، “استعدادا لعملية موسعة يتم الإعداد لها” -حسب بيان مقتضب نشره المكتب عبر صفحته بموقع فيسبوك أمس السبت.

وذكرت وكالة رويترز أن عشرات المركبات المدرعة من طراز (بي.إم.سي كيربي) تركية الصنع وصلت إلى ميناء طرابلس.

وأشارت الوكالة إلى أن متحدث باسم حكومة طرابلس قال هذا الشهر إن “الحكومة تتواصل مع تركيا للحصول على أي شيء يلزم لوقف الهجوم بما في ذلك الدعم العسكري والمدني”.

وكان لواء الصمود الذي يقوده صلاح بادي، المعاقب دوليا وامريكيا، قد أعلن تسلم حصته من المدرعات والأسلحة التركية التي وصلت ظهر السبت إلى ميناء طرابلس قادمة من ميناء ” سامسون ” التركي .

وبينت صور ومقاطع فيديو تداولها نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي تسلّم أشرف مامي لحصتهم من المدرعات نيابة عن صلاح بادي من على أرض الميناء ومنه إتجه بها جنوباً إلى مكان ما في منطقة عين زارة للتخزين ومن ثم الإستعمال وذلك بصفته المساعد الميداني الأول لبادي في اللواء.

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