وكـيل “داخلية الوفاق” يلتقي مع نائبة المبعوث الأممي لشؤون الإنسانية

اسـتقبل وكـيل وزارة الـداخلية لـشؤون الـهجرة غـير الـشرعية بحكومة الوفاق مـحمد الـشيباني صـباح الـيوم الأحـد نـائبة الـمبعوث الـخاص للأمـين الـعام للأمـم الـمتحدة لـشؤون الإنـسانية.

وناقش اللقاء أخـر الـمستجدات الـتي تـتعلق بـأوضـاع الـمهاجرين داخـل مـراكز الإيـواء وتـعزيز سـبل الـتعاون.

ودعا وكـيل وزارة الـداخلية لـشؤون الـهجرة جـميع الـمنظمات الـمعنية بـملف الـهجرة إلـى بـدل الـجهد والـوقوف وقـفة جـادة ومـراعاة الـظروف الإنـسانية للـمهاجرين والـعمل عـلى الـتقليل مـن مـعانـاتـهم.

