عمليات الكرامة: المجموعات المسلحة تنهار وتطالب بخروج آمن من طرابلس

قال العميد خالد المحجوب مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي لـ «الاتحاد»، إن القوات المسلحة الليبية تواصل تنفيذ عملياتها العسكرية في طرابلس وفق الخطة الموضوعة من غرفة العمليات، وإن قوات الجيش تحكم السيطرة على مواقع مهمة في العاصمة.

وأضاف أن المجموعات المسلحة تنهار وتنسحب وتطالب بخروج آمن لها من العاصمة طرابلس مقابل تركها للسلاح والانسحاب من صفوف الميليشيات المسلحة، ولا توجد أي تعليمات لقوات الجيش الليبي بوقف لإطلاق النار في طرابلس.

وقالت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي إن «الهجوم الإجرامي الذي حدث في زلة والذي تم فيه ذبح اثنين من الحراس يأتي بعد يوم واحد من تحريض محمد بويصير المستشار الخاص لفائز السراج على الهجوم على الحقول النفطية».

وأضافت أن الهجوم «محاولة يائسة لتغطية خسائر ميليشيات الوفاق وانهيارها». وتابعت: «حكومة الوفاق وميليشياتها وراء هذه الأعمال الإجرامية وسيحاسبون عنها»، مؤكدة أن «حكومة الوفاق غير شرعية ومرتهنة للإخوان وللميليشيات المسلحة وتسخر أموال الليبيين لتنفيذ جرائم قتل أبناء شعبنا».