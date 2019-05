خبير أمني : تفجير الأتوبيس السياحي في مصر ردا على موقفها من الأحداث في ليبيا

أكد اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، أنه “لا يمكن النظر لعملية تفجير الأتوبيس السياحي بالقرب من المتحف المصري الكبير في منطقة الهرم اليوم عن الموقف التركي من مصر وتعارض المواقف في ليبيا”.

وأضاف نور الدين، في تصريحات صحفية له ، أن “عملية التفجير التي تمت هي رسالة من أجهزة مخابراتية خارجية، نظرا لأن مصر نجحت في القضاء على الكثير من البؤر الإرهابية والجماعات المنبثقة من التنظيم السري للإخوان بمسمياته المختلفة، ومواقفها من نزاعات ليبيا وتركيا “.

يذكر أن منطقة الهرم بمصر قد شهدت تفجير لأتوبيس سياحي بالقرب من المتحف المصري نتج عنه إصابة عدد من السياح.

