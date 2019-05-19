مرور بنغازي يؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ظاهرة قيادة الأطفال للمركبات

بنغازي 19 مايو 2019 (وال) – أكد قسم المرور والتراخيص بنغازي، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد ظاهرة قيادة الأطفال للمركبات.

وأشار القسم إلى أن قيادة الأطفال دون السن القانونية للمركبات الآلية على الطرقات وفي الشوارع آمر بات يزعج الجميع.

وأكد القسم أن الإجراءات القانونية سوف تطال أهل الطفل كونهم هم المسؤولين عنه وهم من حرضوه على استخدام الأداة التي تعد أداة “قتل”.

ونوه قسم المرور والتراخيص بأن استهتار الآباء والأمهات بالقانون وحياة الناس أمر ينعكس بالسلب ويؤدي إلى القضاء على حياة أناس أبرياء.(وال – بنغازي) ف م/ أ د

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