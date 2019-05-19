معيتيق والكبير يبحثان أوضاع النازحين في طرابلس

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق اليوم الاحد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وبين معيتيق عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن اللقاء يأتي في إطار متابعة تطورات الاوضاع الحالية والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن والتي من أهمها تحسين أوضاع النازحين نتيجة الاشتباكات في العاصمة طرابلس والعمل على تسهيل تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش والتشكيلات المسلحة المسيطرة على المدينة أدت إلى سقوط 454 قتيل و 2608 جريح منهم 111 مدني، بالإضافة إلى نزوح ما يقدر بـ 60.000 شخص.

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