البعثة الأممية تبحث مع عدد من النواب الأوضاع بطرابلس

استقبل وفد بعثة الأمم المتحدة عددا من أعضاء مجلس النواب في مقر البعثة بمدينة بنغازي.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر”أنه جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع في طرابلس وليبيا عموماً.

واستعرض وفد البعثة الأممية الجهود التي تبذلها قيادة البعثة لوقف إطلاق النار وعودة العملية السياسة، فيما قام النواب بعرض تصوراتهم لحلحلة الأزمة الراهنة.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش والتشكيلات المسلحة المسيطرة على المدينة أدت إلى سقوط 454 قتيل و 2608 جريح منهم 111 مدني، بالإضافة إلى نزوح ما يقدر بـ 60.000 شخص.

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