أصدر القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر قرارا بتعيين اللواء ناجي المغربي رئيسا لحرس المنشآت النفطية على مستوى ليبيا.

وجاء في القرار أن يعمل به من تاريخ صدوره وأن تقوم الجهات المختصة بوضعه موضع التنفيذ.

يشار الى أن اللواء ناجي المغربي كان يشغل آمرا لحرس المنشآت النفطية الوسطى والشرقية.

