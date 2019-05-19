وفاة سائق مركبة حرقاً نتيجة حادث سير بالقرب من سبها‎

شهد الطريق العام الرابط بين مدينتي مرزق وسبها، وقوع حادث سير مروري بالقرب من بوابة الـ(17) أدى إلى وفاة أحد السائقين الذين اصطدمت سياراتهما.

الغرفة الأمنية المشكلة سبها، أوضحت ان حادث السير قد وقع عشية أمس السبت، نتيجة اصطدام مركبتين الأولى نوع (مرسيدس) واما الثانية شاحنة، وان الحادث قد أسفر عن اندلاع الحريق في المركبة الأولى بالكامل على إثرها توفي السائق بداخلها حرقاً.

وأوضحت الغرفة عبر حسابها الرسمي على شبكة الفيسبوك، أن الحريق اندلع في المركبة الأولى بسبب وجود جالونين من البنزين بداخلها، وأن سائق الشاحنة قام بتسليم نفسه إلى الجهات الأمنية المختصة.