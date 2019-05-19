وفد بعثة الأمم المتحدة يلتقي عددًا من أعضاء مجلس النواب في بنغازي

استقبل وفد بعثة الأمم المتحدة، اليوم الأحد، عددا من أعضاء مجلس النواب ورئيس التكتل الفيدرالي في مقر البعثة ببنغازي.

وفقا لبيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فإن اللقاء شهد مناقشة مستجدات الوضع في ‫طرابلس.

وفيما أوضح الوفد «جهود البعثة لوقف إطلاق النار وعودة العملية السياسية، استعرض الحضور تصوراتهم لحلحلة الأزمة الراهنة».

وتشهد أطراف العاصمة الليبية طرابلس، مواجهات مسلحة، منذ الرابع من شهر أبريل الماضي، بين القوات التابعة للقيادة العامة للجيش، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، أسفرت حتى 13 مايو الجاري عن مقتل 454 شخصًا وإصابة 2154 آخرين، حسب إحصائية منظمة الصحة العالمية.

وأعلنت الأمم المتحدة أن عدد النازحين بلغ أكثر من 75 ألف شخص، وفق تصريحات إعلامية للناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك.

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