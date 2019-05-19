متسابق ليبي يفوز بالترتيب الأول بمسابقة دبي لحفظ القرآن كاملا

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية فوز المتسابق الليبي القارئ الشيخ معاذ بن حامد بالترتيب الأول بمسابقة دبي الدولية لحفظ القرآن الكريم كاملا في دورتها الثالثة والعشرون.

وتميز بن حامد بصوته الجميل وقراءة في قمة الخشوع، وبدا من فرط الثقة، كأنه يقرأ من المصحف، كما أنه أظهر اهتماماً عالياً بأحكام التجويد مع إتيان الحروف من مخارجها الصحيحة.

كما تميز أداء بن حامد الذي يدرس اقتصاد وإدارة أعمال في جامعة طرابلس، بقدرته على الانتقال بطبقات ونغمات الصوت بشكل متميز، وهو ما أكسب صوته مزيداً من الجمال.

وبدأ بن حامد الحفظ منذ صغره في عمر 3 أو 4 سنوات وأتمه في عمر 11، وكان يحفظ في حلقات المسجد وشجعه والداه، وله 6 إخوة يحفظون القرآن، وهذه أول مشاركة دولية له في دبي، إلا أنه شارك في 6 مسابقات محلية، وكان ترتيبه الأول في كل منها، والرابع في إحداها.

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