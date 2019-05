برلماني يهاجم تركيا بسبب إرسال السلاح إلي ليبيا

المتوسط:

طالب عضو مجلس النواب علي التكبالي إعلان الحدود الليبية منطقة محظورة وتكليف القوات المسلحة بالتعامل مع ممولي الإرهاب، معتبرا أن ضرب أي سفينة أو طائرة تدخل الحدود الليبية دون إذن، بعد أن يكون هناك تحذير، هو أمر مشروع.

التكبالي قال في تصريح خاص لموقع إرم نيوز، أمس، أن تركيا ما كانت لتبعث بالسلاح في وضح النهار لولا غض بصر الدول الفاعلة في ليبيا، وهو أمر مماثل لما حصل في سوريا وبين العراق وإيران وفي اليمن وغيرها، ويهدف إلى إطالة الحرب وقتل أكبر عدد من الليبيين وتدمير المقدرات.

