المهندس بن سالم.. قامة ليبية تُبدع في كندا

لا تتوقف القامات الليبية في الخارج عن الإبداع وتقديم الفائدة للبشرية، فلا يمر وقت إلا ويخرج علينا أحدهم بإنجاز جديد يهتم به الغرب ويبرزونه ويستفيدون منه قدر الإمكان.

وكان آخر هذه الإنجازات، تقديم المهندس الليبي محمد بن سالم، 7 محاضرات في قاعة جمعية المهندسين بمقاطعة كالغاري الكندية الأسبوع الجاري بحضور 150 مهندسا ومعماريا.

وقال المهندس بن سالم إنه سيقدم هذه المحاضرات أيضا في عاصمة المقاطعة ادمنتون في آخر شهر مايو لمجموعة من المهندسين والمعماريين والمشرعين الكنديين.

وأشار المهندس بن سالم بصفحته في “فيسبوك”، إلى أن دعوته لتقديم هذه المحاضرات جاء تلبية لدعوة من نقابة المهندسين في محافظة البرتا الكندية أواخر العام الماضي، واعترافا بما قدمه من جهد علمي وهندسي في كندا خلال العقود الثلاثة المنصرمة.

وذكر أن محاضراته في “الديناميك الصوتيات” تأتي من خبرة عملية وأكاديمية طويلة تجاوزعمرها 33 عاما في مجالات ديناميك الموائع وفيزياء الصوت والهندسة المدنية والميكانيكية.

وفي إظهار للحس الوطني، تمنى المهندس الليبي بن سالم أن يتمكن من تقديم مثل هذه المحاضرات في كليتي الهندسة بطرابلس وببنغازي بعد تحقيق السلام ووقف الحرب.

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