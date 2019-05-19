دوريات لحفظ الأمن في سبها

تقوم الأجهزة الأمنية في مدينة سبها بين الحين والآخر بتمشيط الطرق الرئيسية التي تربط المدينة بالمدن الأخرى في الجنوب لحفظ الأمن وتجنب حدوث أي خروقات.

وقامت الغرفة الأمنية المشتركة سبها بآخر دورية في هذا الإطار، حيث عملت على تمشيط الطرق الرابطة بين مدن سبها وأوباري وغدوة.

وتأتي هذه الدوريات في وقت شهدت فيه مدينة سبها اختراقات أمنية منها ما حصل في مقر التدريب وكذلك حادثة تمنهنت الأخيرة.

يشار إلى أن مديرية أمن سبها باشرت بتنظيم دوريات ثابتة ومتحركة على مختلف تقاطعات الطرق الرئيسية وجزر الدوران داخل المدينة، للعمل على تسهيل حركة السير وضبط المخالفين والحد من الجريمة.

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