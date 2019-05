المتوسط:

أصيب ثلاثة مدنيين في إطلاق نار أمام ورشة للميكانيكا بمنطقة الصابري في مدينه بنغازي شرق البلاد.

كان المصابون يقومون بتركيب لافته أمام ورشة للميكانيكا قرب نادي التحدي، حين شرع مسلح يستقبل سيارة مسرعة بإطلاق الرصاص باتجاههم بطريقة متعمدة بشكل عشوائي، فأُصيبوا وأُسعفوا إلى المستشفى، وفق مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي.

The post إصابة ٣ في إطلاق نار أمام ورشة ببنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية