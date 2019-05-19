ليبي يفوز بمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم

أحرز المُتسابق معاذ بن حامد، مُمثل ليبيا في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، المركز الأول على مُستوى العالم الإسلامي.

وتم تكريم معاذ في مراسم الحفل الختامي للمسابقة الدولية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها الثالثة والعشرين تحت شعار “دورة عام التسامح”، التي استمرت من اليوم الثاني من شهر رمضان ولغاية الـ14 منه.

كما شهد الحفل تكريم العشرة الأوائل الفائزين، حيث تحصل على المركز الثاني المتسابقان أحمد عشيري من المغرب وإبراهيم معاذ من النيجر، وحل بالمركز الرابع أحمد بشير عدين من الولايات المتحدة الأميركية، والخامس أيمن بن أحمد شكري من تونس، فيما ذهب المركز السادس لعمر أحمد حسن آغا من سوريا، بينما تحصل على المركز السابع أربعة متسابقين، عبدالعزيز شوكري من الجزائر، وأحمد إبراهيم من كينيا، وعبدالله خليفه إبراهيم من البحرين وعبدالله بن أحمد السعوي من السعودية.

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