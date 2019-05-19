أوجلة.. مصائد استكشافية لـ”إيدز النخيل”

بعد ظهور حشرة سوسة النخيل الحمراء والمعروفة بـ”إيدز النخيل” في مدينة هون أقيمت في اوجلة مصائد استشكافية لهذه الحشرة الفتاكة.

ويحاول قطاع الزراعة في اوجلة جاهداً من خلال هذه المصائد الاستكشافية أن يعرف ما إذا كانت الحشرة قد وصلت لأوجلة أم لا.

وقال مدير قطاع الزراعة بأوجلة مفتاح الباشك إن سوسة النخيل الحمراء لا تشكل خطرا في أوجلة، مضيفا أن إقامة هذه المصائد يأتي للاستكشاف فقط.

وأكد الباشك أن قطاع الزراعة يقوم بوضع المصائد في المزارع التي استجلبت أشتال نخيل من خارج منطقة الواحات سواء أكانت من ليبيا أو من خارجها.

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